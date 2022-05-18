Российская газета

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Экскурсии на заводы и фабрики становятся все более популярными в России

Экскурсии на заводы и фабрики становятся все более популярными в России

Такие экскурсии, на которые может без проблем записаться любой желающий, позволяют не только "примерить" другую профессию, но и преодолеть стереотипы об устаревших технологиях производства и низком качестве продукции отечественных производителей.

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