Экскурсии на заводы и фабрики становятся все более популярными в России

Такие экскурсии, на которые может без проблем записаться любой желающий, позволяют не только "примерить" другую профессию, но и преодолеть стереотипы об устаревших технологиях производства и низком качестве продукции отечественных производителей.
Такие экскурсии, на которые может без проблем записаться любой желающий, позволяют не только "примерить" другую профессию, но и преодолеть стереотипы об устаревших технологиях производства и низком качестве продукции отечественных производителей.
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