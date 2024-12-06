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Картина дня. Финансы

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Лидер президентской гонки в Румынии пообещал следовать примеру Трампа в украинском вопросе

Лидер президентской гонки в Румынии пообещал следовать примеру Трампа в украинском вопросе

Независимый кандидат в президенты Румынии Кэлин Джеорджеску заявил, что в вопросе мирного соглашения на Украине он будет следовать за решениями победившего на президентских выборах в США Дональда Трампа, передает РИА Новости.

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