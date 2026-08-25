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«Питтсбург» – 11-й в рейтинге межсезонья НХЛ по версии The Hockey News. «Филадельфия» – 14-я, «Миннесота» – 15-я

The Hockey News продолжил публикацию рейтинга межсезонья клубов НХЛ. Оценивались трансферы клуба, продления контрактов, общий фон вокруг команд и то, насколько сильнее или слабее они стали с момента окончания прошлого сезона.

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