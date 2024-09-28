Студенты Политеха Петра Великого научатся собирать БПЛА

Для этого создадут научно-образовательный центр беспилотных систем Политехнический университет Петра Великого подписал соглашение о создании научно-образовательного центра с рядом компаний при участии 56 учебного центра БПЛА, сообщают в пресс-службе университета.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии