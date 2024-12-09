Дипломаты вспомнили, как лидер маленькой европейской страны унизила Меркель. Они поспорили из-за Путина

Новый верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, тогда еще занимавшая пост премьер-министра Эстонии, унизила бывшего канцлера ФРГ Ангелу Меркель, когда они поспорили из-за российского лидера Владимира Путина.
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