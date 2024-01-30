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  • Николай Данилов
    Поживем - увидим. Взболтнули болото, что всплывёт, а что утонет пока непонятно, но воняет сильно.Маршал поражения:...

Что ждет участников «Би-2» в России: отвечают юристы

Что ждет участников «Би-2» в России: отвечают юристы

Участники рок-группы «Би-2» находятся в центре временного размещения иммиграционного бюро королевской полиции в Бангкоке, власти Таиланда рассматривают возможность депортации музыкантов за нарушение трудового законодательства страны.

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