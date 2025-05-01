Оголодавший житель Новосибирска устроил ужин в супермаркете

Жареная курица приглянулась посетителю супермаркета в Заельцовском районе Новосибирска. Однако вместо того, чтобы положить товар в корзину и оплатить его на кассе, мужчина съел птицу прямо в торговом зале.
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