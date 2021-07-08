Заноза

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Владимир Карасёв: У японских милитаристов случилась истерика

Владимир Карасёв: У японских милитаристов случилась истерика

Надо же, как участвовать в Черном море в натовских учениях «Сибриз» — это для японского правительства нормально.

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Nikolay Safonov
Надо было их разбомбить после атомных бомб американских и они стали и нашими друзьями
Николай Суслин
Видно Японское правительство желает повторить опыт Атлантиды и с достоинством уйти на дно окиана.
Алексей Сафронов
Богатый опыт членовредительства самураев, надеюсь поможет им и сегодня 🤓
Владимр Семкин
с ними надо кончать сразу и безповоротно чтобы этих островов вообще не было
Сергей
Один раз они уже перешли границу у реки. Чем кончилось забыли?
Николай Краснопольский
Нужно в японские СМИ слить информацию о характеристиках Посейдона и разъяснить, что одного хватит, чтобы смыть японцев вместе с пиндосами с их островов, а возможно и сами острова.
Алексей Сафронов
Похоже, что нынешние (видимо умственно отсталые) япошки забыли, как СССР поставила за неделю раком всю Квантунскую армию? А также, их любимые пиндосы не только в 1945 году сбросили две атомные бомбы и уничтожили вместе со всеми хероями-самусраями их столицу?! Картина маслом про то, как: глисты разбушевались!

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