Владимир Карасёв: У японских милитаристов случилась истерика

ЗанозаПолитикаВладимир Карасёв: У японских милитаристов случилась истерика Надо же, как участвовать в Черном море в натовских учениях «Сибриз» — это для японского правительства нормально.Вернуться к статье74НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьNikolay SafonovНадо было их разбомбить после атомных бомб американских и они стали и нашими друзьямиНиколай СуслинВидно Японское правительство желает повторить опыт Атлантиды и с достоинством уйти на дно окиана.Алексей СафроновБогатый опыт членовредительства самураев, надеюсь поможет им и сегодня 🤓Владимр Семкинс ними надо кончать сразу и безповоротно чтобы этих островов вообще не былоСергейОдин раз они уже перешли границу у реки. Чем кончилось забыли?НКНиколай КраснопольскийНужно в японские СМИ слить информацию о характеристиках Посейдона и разъяснить, что одного хватит, чтобы смыть японцев вместе с пиндосами с их островов, а возможно и сами острова.Алексей СафроновПохоже, что нынешние (видимо умственно отсталые) япошки забыли, как СССР поставила за неделю раком всю Квантунскую армию? А также, их любимые пиндосы не только в 1945 году сбросили две атомные бомбы и уничтожили вместе со всеми хероями-самусраями их столицу?! Картина маслом про то, как: глисты разбушевались!Комментировать
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