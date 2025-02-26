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Царьград

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Сокращение участия США в НАТО: подарок для Москвы от администрации Трампа?

Сокращение участия США в НАТО: подарок для Москвы от администрации Трампа?

Сокращение участия США в НАТО под руководством Трампа может стать "величайшим подарком" для России. Эксперты предполагают, что это может повлиять на оборонную политику альянса и включить потенциальные изменения в отношениях с Финляндией и Швецией.

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