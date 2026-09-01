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Царьград

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Губернатор Орлов: Поток грузовиков на Амуре удвоится в 2026

Губернатор Орлов: Поток грузовиков на Амуре удвоится в 2026

К 2026 году количество грузовиков, пересекающих мост через Амур между Россией и Китаем, удвоится до 200 тысяч.

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