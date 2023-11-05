Дагестанцы из зоны СВО записали обращение к жертвам спецслужб в республике

Бойцы СВО родом из Дагестана записали видеообращение к участникам беспорядков в аэропорту Махачкалы.Военнослужащие СВО родом из Дагестана записали видеообращение к тем жителям Дагестана, которые могли участвовать в беспорядках в аэропорту Махачкалы.
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