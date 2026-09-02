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SPORT24.ru

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Агент Захаряна — о словах спортдиректора «Реала Сосьедад» в адрес хавбека: «Хотят из этого извлечь свою выгоду»

Агент Захаряна — о словах спортдиректора «Реала Сосьедад» в адрес хавбека: «Хотят из этого извлечь свою выгоду»

Геннадий Голубин, представитель полузащитника «Реала Сосьедад» Арсена Захаряна, отреагировал на заявление со стороны спортивного директора клуба Эрика Бретоса в адрес российского хавбека.

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