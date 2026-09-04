Россиядә яңа автомобильләр сату августта 6,5 процентка кимегән

Россиядә яңа җиңел автомобильләрне сату 2026 елның августында 114,3 мең машина тәшкил иткән, бу узган елның шул ук аена караганда 6,5 процентка кимрәк.
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