Избившему в Петрозаводске водителя-пенсионера мужчине грозит реальный срок

Прокуратура Петрозаводска утвердила обвинительное заключение. 40-летнего мужчину обвиняют в хулиганстве (то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, совершённое с применением насилия к гражданину).
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