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Замглавы МВД Кикоть: около 100 тысяч иностранцев выдворили из России

Замглавы МВД Кикоть: около 100 тысяч иностранцев выдворили из России

Из России выдворили порядка 100 тысяч иностранных граждан. Об этом президенту Владимиру Путину доложил заместитель главы МВД, начальник миграционной службы ведомства Андрей Кикоть .

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