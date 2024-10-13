Движение транспорта в тоннеле дамбы будет ограничено с 14 по 18 октября

Из-за проведения дорожных работ С 14 по 18 октября 2024 в транспортном отсеке Финской стороны на внешнем кольце будет ограничено движение транспорта по полосам, рассказали в пресс-службе Комплекса защитных сооружений Санкт-Петербурга от наводнений.