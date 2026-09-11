"Я ПО ЖИЗНИ С ГАРМОШКОЙ ИДУ" 🪗🪗🪗 Новоаннинцев приглашают на творческую встречу с Владимиром Ильичом Максимовым 🎼19 сентября во Дворце культуры "Победа", начало в 15 часов.