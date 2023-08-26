«Слава Украине, Зеленский лучший президент, слава богу Пригожин сдох»: пьяная молодежь из Макеевки в ДНР высказала свою позицию в прямом эфире.
Пятая колонна ДНР
Комментарии
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МН
Михаил Новиков
По сути это враги хоть и малолетние. Пора с ними поступать как с врагами. Убивать не нужно, а вот по пару лет тюрьмы самое то!
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8 час.
Секушин Леонид
Какие интеллигентные, одухотворённые ли... РОЖИ!
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8 час.
Вадим Кузнецов
а этот красивый юноша, который так славно позирует, очень похож 1. на новобранца ВСУ и 2. на ДОБРОВОЛЬНОГО донора органов для цивилизованной Европы UPD: Думаю, что опознать этих онижедетей не трудно. И понять, кто родители этих юных героев тоже. А дальше, после расследования возможной причастности к диверсионно-шпионской деятельности, вместе с семьями из России ВОН.
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4 час.
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