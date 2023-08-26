Пятая колонна ДНР

По сути это враги хоть и малолетние. Пора с ними поступать как с врагами. Убивать не нужно, а вот по пару лет тюрьмы самое то!

Вадим Кузнецов

а этот красивый юноша, который так славно позирует, очень похож 1. на новобранца ВСУ и 2. на ДОБРОВОЛЬНОГО донора органов для цивилизованной Европы UPD: Думаю, что опознать этих онижедетей не трудно. И понять, кто родители этих юных героев тоже. А дальше, после расследования возможной причастности к диверсионно-шпионской деятельности, вместе с семьями из России ВОН.