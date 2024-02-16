«Фронт в Авдеевке развалился»: ВС РФ взяли укрепы «Зенит», «Чебурашка» и фильтровальную станцию, враг стремительно отступает: Карта боевых действий на Украине сегодня, к утру 16 февраля 2024 — Новости СВО, обзор событий, Карта СВО

Карта боевых действий на Украине сегодня, к утру 16 февраля 2024 г.: СВО сегодня, интерактивная карта СВО России, Обзор событий: На Донецком направлении: В сети появились кадры объективного контроля, которые подтверждают продвижение российских войск вдоль Индустриального проспекта и трассы О0542, а также захода на территорию промзоны АКХЗ в западной части Авдеевки.