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Посол Украины в Израиле раскритиковал страну за отказ поставлять вооружения ВСУ

Посол Украины в Израиле раскритиковал страну за отказ поставлять вооружения ВСУ

Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук обвинил ближневосточную страну в нежелании покидать "зону комфорта", отказываясь поставлять вооруженным силам Украины противотанковые комплексы Spike SR и систему противоракетной обороны "Железный купол".

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