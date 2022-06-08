Посол Украины в Израиле раскритиковал страну за отказ поставлять вооружения ВСУ

Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук обвинил ближневосточную страну в нежелании покидать "зону комфорта", отказываясь поставлять вооруженным силам Украины противотанковые комплексы Spike SR и систему противоракетной обороны "Железный купол".
Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук обвинил ближневосточную страну в нежелании покидать "зону комфорта", отказываясь поставлять вооруженным силам Украины противотанковые комплексы Spike SR и систему противоракетной обороны "Железный купол".
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