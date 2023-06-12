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Минобороны РФ опубликовало кадры точных ударов FPV-дронов по опорным пунктам ВСУ

Минобороны РФ опубликовало кадры точных ударов FPV-дронов по опорным пунктам ВСУ

Российскими военнослужащими в ходе активных действий на Южно-Донецком направлении были нанесены точные удары по опорным пунктам ВСУ посредством FPV-дронов.

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