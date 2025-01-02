Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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План Асанбаева – Васильева в действии: родственница участника теракта в «Крокусе» спокойно оформляет пенсию в России

План Асанбаева – Васильева в действии: родственница участника теракта в «Крокусе» спокойно оформляет пенсию в России

БлокнотРУ После заявления, главы фракции «Единая Россия», Алика Асанбаева, (он же Владимир Васильев) в итоговом интервью на телеканале Россия 24 о том, что из- за угрозы терроризма и потери стабильности в государствах Средней Азии мы «…открыли двери для мигрантов.

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Комментарии
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Валерий Прокофьев
Сколько сказано! АУ, Гарант! Слышишь ли? Видишь ли? Похоже, нет! Вспоминаешь русского поэта А.Некрасова: &quot;Вот приедет барин, барин нас рассудит&quot;. Нет, не приедет, и уж тем более не рассудит. Нужно ждать прихода нового  барина... Сколько? Дожить бы...
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14 час.
АЩ
Алексей Щербаков
ЩАП                                                                                                                             Рейды, рейды и ещё раз рейды должны быть по всей стране с отловом этих бородатых и немедленной их высылкой из нашей страны. Нам не нужны нигде не работающие бездельники, наркоманы и преступники, у которых за плечами нет ни профессии ни работы. Пусть у себя на родине  живут и творят, что им захочется - вот только понравится ли это местным властям, бо-о-ольшой вопрос!!!
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11 час.

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