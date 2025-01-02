План Асанбаева – Васильева в действии: родственница участника теракта в «Крокусе» спокойно оформляет пенсию в России

Сколько сказано! АУ, Гарант! Слышишь ли? Видишь ли? Похоже, нет! Вспоминаешь русского поэта А.Некрасова: "Вот приедет барин, барин нас рассудит". Нет, не приедет, и уж тем более не рассудит. Нужно ждать прихода нового барина... Сколько? Дожить бы...

АЩ

Алексей Щербаков

ЩАП Рейды, рейды и ещё раз рейды должны быть по всей стране с отловом этих бородатых и немедленной их высылкой из нашей страны. Нам не нужны нигде не работающие бездельники, наркоманы и преступники, у которых за плечами нет ни профессии ни работы. Пусть у себя на родине живут и творят, что им захочется - вот только понравится ли это местным властям, бо-о-ольшой вопрос!!!