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Столетний юбилей боевой медсестры

Столетний юбилей боевой медсестры

Есть люди, чей подвиг измеряется не наградами, а количеством спасенных жизней. Сегодня свой юбилей отмечает настоящая героиня — боевая медсестра, для которой слова "долг" и "милосердие" стали смыслом жизни.

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