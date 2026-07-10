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Первая в истории прабабушка-леопард зарегистрирована в Приморье

Первая в истории прабабушка-леопард зарегистрирована в Приморье

Как сообщили в пресс-службе национального парка "Земля леопарда", первое известное науке прабабушкинство у дальневосточных леопардов установили в ходе систематизации данных о родственных связях и составления генеалогического древа.

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