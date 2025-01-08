Барро на слова Трампа о Гренландии: ЕС не позволит атаковать свои границы

Евросоюз не позволит никаким другим странам атаковать свои границы. Такими словами в эфире радиостанции France Inter министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро прокомментировал заявления избранного президента США Дональда Трампа о контроле над Гренландией, информирует РИА Новости.
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