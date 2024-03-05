"Коммунисты России" заподозрили Запад в смерти Сталина

Алтайский депутат Сергей Малинкович сказал, что партия обратилась в ФСБ и Генпрокуратуру по этому поводу Партия "Коммунисты России" в 71-ю годовщину смерти Иосифа Сталина обратилась в ФСБ и Генпрокуратуру с просьбой проверить возможную причастность западных спецслужб к его смерти.