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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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"Коммунисты России" заподозрили Запад в смерти Сталина

"Коммунисты России" заподозрили Запад в смерти Сталина

Алтайский депутат Сергей Малинкович сказал, что партия обратилась в ФСБ и Генпрокуратуру по этому поводу Партия "Коммунисты России" в 71-ю годовщину смерти Иосифа Сталина обратилась в ФСБ и Генпрокуратуру с просьбой проверить возможную причастность западных спецслужб к его смерти.

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