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Экс-глава МВФ от РФ Можин: Запад не пойдет на отмену санкций против РФ

Экс-глава МВФ от РФ Можин: Запад не пойдет на отмену санкций против РФ

Запад не планирует отменять санкции против России, так как намерен вредить развитию страны. Об этом заявил РИА Новости бывший исполнительный директор от РФ в Международном валютном фонде (МВФ) Алексей Можин.

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