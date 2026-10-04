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Царьград

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Больше 400 дронов ВСУ летят в сторону России: заявление Рогова

Больше 400 дронов ВСУ летят в сторону России: заявление Рогова

Владимир Рогов сообщил более чем о 400 украинских дронах, которые летят в сторону России.Больше 400 украинских беспилотников летят в сторону российских регионов.

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