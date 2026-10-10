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Царьград

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Посол Беларуси вручил верительные грамоты главе МИД Судана

Посол Беларуси вручил верительные грамоты главе МИД Судана

Евгений Соболевский, представляющий Беларусь в Египте и по совместительству в Судане, передал копии верительных грамот министру иностранных дел и международного сотрудничества Судана Мухиддину Салему Ахмеду, после чего стороны обсудили расширение торгово-экономического сотрудничества и выполнение договоренностей пятого заседания совместной комиссии.

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