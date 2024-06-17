Большинство россиян хотят видеть в основе любой программы лояльность честность

Аналитики консалтинговой компании Rybycore провели опрос и выяснили: люди хотят, чтобы в основе любой программы лояльности бизнеса (будь то скидочные или бонусные карты, кэшбэк или персональные предложения компаний) лежала прежде всего честность.
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