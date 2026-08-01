Звезда «Властелина колец» Шон Астин продал дом из-за низких гонораров

Звезда «Властелина колец» Шон Астин, сыгравший Сэма, сделал откровение в интервью The Guardian. Оказывается, в разгар мирового успеха франшизы актёр был вынужден продать свой дом, потому что его гонорар за всю трилогию оказался смехотворно маленьким — всего 250 тысяч долларов.
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