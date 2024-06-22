В Москве простились с военным корреспондентом Никитой Цицаги

В Москве простились с военным корреспондентом NEWS.ru Никитой Цицаги, погибшим в зоне спецоперации. Траурная церемония прошла в зале Центральной клинической больницы (ЦКБ) Управления делами президента РФ.
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