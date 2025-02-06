Политика памяти и национальная политика в СССР в 1920-30-е годы Одной из составляющих самосознания и сплоченности общества является память.
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Политика памяти и национальная политика в СССР в 1920-30-е годы Одной из составляющих самосознания и сплоченности общества является память.
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