Южнокорейские дорамы смотрят по всему миру, а их звёзды — на вершине популярности. Но даже готовый сериал иногда не доходит до зрителя: мешают забастовка, скандал коллеги по цеху или несчастный случай на площадке.
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