Проведя детальное моделирование формирования сверхмассивной черной дыры, ученые обнаружили, что магнитные поля играют гораздо более важную роль, чем считалось ранее

Проведя детальное моделирование образования сверхмассивных черных дыр, ученые обнаружили, что магнитные поля играют гораздо более важную роль, чем считалось ранее.
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