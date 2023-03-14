ЗРК Patriot в пути на Украину: способны ли эти комплексы повлиять на ход СВО

10 марта российские СМИ со ссылкой на газету Financial Timesсообщили о том, что Украина, предположительно, получила один из двух комплексов зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot, обещанных США и Германией, но пока не ввела его в эксплуатацию.