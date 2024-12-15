Мы из Советског...
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Мы из Советского Союза

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Глава Гончаровского сельсовета Суджанского района Курской области

Глава Гончаровского сельсовета Суджанского района Курской области

August 18, 2024 Вот такой нашелся материал от главы сельсовета Суджанского района Курской области. Обратите внимание на дату.

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Комментарии
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Балу -
А бывший курский губер совсем ни при чем?... Или &quot;новое место работы&quot; будет у него в &quot;местах не столь отдаленных&quot;?...
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3 час.
Андрей Тихонов
Пойдет на повышение, вертикаль власти однако...
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2 час.
фх
фоад хасанов
Во всех вооруженных силах не нашлось ни одного кто бы мог элементарно оценить обстановку, более того даже желающего оценить эту ситуацию, если идет СВО. А генералов золотыми звездами несчесть... ответственных нима или им не дают ходу...
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59 мин.

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