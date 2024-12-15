Глава Гончаровского сельсовета Суджанского района Курской области

А бывший курский губер совсем ни при чем?... Или "новое место работы" будет у него в "местах не столь отдаленных"?...

фх

фоад хасанов

Во всех вооруженных силах не нашлось ни одного кто бы мог элементарно оценить обстановку, более того даже желающего оценить эту ситуацию, если идет СВО. А генералов золотыми звездами несчесть... ответственных нима или им не дают ходу...