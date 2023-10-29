"Инфаркт Путина" и "Двойники Путина" - на первых западных полосах: Кто скрывается за личиной "генерала СВР"

Одно мне непонятно. Почему до сих пор в России отсутствует СМЕРШ и продолжатель метода Судоплатова. ?

Александр Семенов

Путин всего лишь человек и он не вечен. Но его противникам важно помнить - им в России противостоит не Путин, а идея. И с уходом Путина для либерастных русофобов ничего не изменится, потому что взятый Путиным, 23 года назад путь на возрождение и развитие России - навсегда.