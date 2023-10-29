Театр абсурда
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Театр абсурда

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  • Гоша Веверсис
    ушей можно налепить каких угодно ,двойников наверное есть ,но после той лжи что потоком льётся со всех СМИ веры не ос...Путин: живее всех...
  • Наталия
    Неужели сделана попытка растревожить это стоячее болото, нашу Думу, где присутствующие на заседаниях "почетные старцы...В Госдуме решили ...

"Инфаркт Путина" и "Двойники Путина" - на первых западных полосах: Кто скрывается за личиной "генерала СВР"

"Инфаркт Путина" и "Двойники Путина" - на первых западных полосах: Кто скрывается за личиной "генерала СВР"

  Старые песни, да на новый лад Виктор Анисимов  Ну вот, опять наша либеропедерастическая оппозиция получив очередной транш в виде тридцати иудиных шекелей завела свою всем давно надоевшую песенку о том что "Путин мёртв давно, и правит нами царь ненастоящий".

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Комментарии
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vb
valeri bolgov
TG, твой визг похож на лай испуганной собачки,из под лавки.
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3 д.
степан дунов
Одно мне непонятно. Почему до сих пор  в России отсутствует СМЕРШ   и продолжатель метода  Судоплатова. ?
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3 д.
Александр Семенов
Путин всего лишь человек и он не вечен. Но его противникам важно помнить - им в России противостоит не Путин, а идея. И с уходом Путина для либерастных русофобов  ничего не изменится, потому что взятый Путиным, 23 года назад путь на возрождение и развитие России - навсегда.
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2 д.

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