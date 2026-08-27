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«Главное золото — семья»: как живет Алексей Ягудин после операций, 24 лет вражды с Плющенко и главных побед

«Главное золото — семья»: как живет Алексей Ягудин после операций, 24 лет вражды с Плющенко и главных побед

Олимпийский триумф 2002 года в Солт-Лейк-Сити с легендарной программой «Зима» навсегда вписал имя Алексея Ягудина в историю мирового спорта.

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