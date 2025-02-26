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Царьград

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Журналист оштрафован на 700 тыс. рублей за ложную информацию о ВС России

Журналист оштрафован на 700 тыс. рублей за ложную информацию о ВС России

Краснофлотский суд Хабаровска оштрафовал журналиста Сергея Мингазова на 700 тыс. рублей за распространение ложной информации о Вооруженных силах России.

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