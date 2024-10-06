❗️⚡️Штурмовые подразделения группировки войск "Восток" (включая 40-ю отдельную бригаду морской пехоты ТОФ) приступили к штурму н.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
❗️⚡️Штурмовые подразделения группировки войск "Восток" (включая 40-ю отдельную бригаду морской пехоты ТОФ) приступили к штурму н.