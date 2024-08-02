Swjournal.ru
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Swjournal.ru

221 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Акулов
    ЯЗЫК  БОГА  2... Споры на форуме - Язык Бога - это искренняя молитва ... Николай КОММЕНТАРИЙ ...Знаки того, что в...
  • Владимир Акулов
    ЯЗЫК  БОГА  ...Стоим с ребятами ясным солнечным днем в Ялте на главной улице , недалеко от набережной. На улице мн...Знаки того, что в...
  • Ольга Петровская
    Очередная бла блаблаНикогда не ешьте ...

Несуществующие сорта мёда, которые вам продают

Несуществующие сорта мёда, которые вам продают

Сколько сортов меда вы знаете? А знаете ли вы, что, например, под видом мёда из цветков облепихи, боярышника и шиповника (дикая или чайная роза) как правило предлагают сместь из дешёвых сортов с суррогатами? Названия и причисляемые таким медовым продуктам чудесные свойства придумывают продавцы.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх