Несуществующие сорта мёда, которые вам продают

Сколько сортов меда вы знаете? А знаете ли вы, что, например, под видом мёда из цветков облепихи, боярышника и шиповника (дикая или чайная роза) как правило предлагают сместь из дешёвых сортов с суррогатами? Названия и причисляемые таким медовым продуктам чудесные свойства придумывают продавцы.