Вычеркните из лексикона одно слово – оно притягивает нищету

ЮлияБизнес и финансыВычеркните из лексикона одно слово – оно притягивает нищету Эзотерики неоднократно говорили, что слова обладают очень мощной силой. Важно следить за тем, что говоришь.Вернуться к статье62НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЮлияЕрунда!Алексей РэдсНеа.Дмитрий БаклановИ в МММ тоже вкладывались, а не тратили на себя любимых...Алексей РэдсОднако вне известности, какие слова они при этом говорили.Дмитрий БаклановПочему, помню, Вложили и Инвестировали говорили...Алексей РэдсОднако ты забыл поставить знак вопроса после слова "почему". А я там ответил так потому, что смысл твоего комментария похож на двоякий и поэтому он недостаточно понятен.Комментировать
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