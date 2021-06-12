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Вычеркните из лексикона одно слово – оно притягивает нищету

Вычеркните из лексикона одно слово – оно притягивает нищету

Эзотерики неоднократно говорили, что слова обладают очень мощной силой. Важно следить за тем, что говоришь.

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Юлия
Ерунда!
Алексей Рэдс
Неа.
Дмитрий Бакланов
И в МММ тоже вкладывались, а не тратили на себя любимых...
Алексей Рэдс
Однако вне известности, какие слова они при этом говорили.
Дмитрий Бакланов
Почему, помню, Вложили и Инвестировали говорили...
Алексей Рэдс
Однако ты забыл поставить знак вопроса после слова "почему". А я там ответил так потому, что смысл твоего комментария похож на двоякий и поэтому он недостаточно понятен.

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