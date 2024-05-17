Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Рябков заявил, что США затягивают паузу по вопросу обмена заключенными

Рябков заявил, что США затягивают паузу по вопросу обмена заключенными

Предложенные Россией предложения по обмену заключенными не воспринимаются Штатами, заявил заместитель главы МИД России Сергей Рябков.

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