В черный список отправили подрядчика, ремонтировавшего дорогу Раздольное – Хасан

В Приморье компания "ДСК" на два года включена в реестр недобросовестных поставщиков. Подрядчик не исполнил обязательства по ремонту дороги Раздольное — Хасан, ведущей к популярному туристическому направлению, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на пресс-службу Приморского УФАС России.
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