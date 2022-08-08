В черный список отправили подрядчика, ремонтировавшего дорогу Раздольное – Хасан

В Приморье компания "ДСК" на два года включена в реестр недобросовестных поставщиков. Подрядчик не исполнил обязательства по ремонту дороги Раздольное — Хасан, ведущей к популярному туристическому направлению, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на пресс-службу Приморского УФАС России.