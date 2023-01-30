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Таварес – 1-й игрок с драфта-2009 с 1000 матчей в НХЛ. У него 946 очков

Джон Таварес – 1-й игрок с драфта-2009 с 1000 матчей в НХЛ. Форвард «Торонто» набрал 2 (0+2) очка в юбилейном матче против «Вашингтона» (5:1).

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