США решили не возражать против принятия Украины в НАТО при одном условии

Журналисты французской газеты Le Monde предполагают, что если на президентских выборах в США победу одержит Камала Харрис, есть вероятность, что она и текущий глава страны Джо Байден могут инициировать процедуру вступления Украины в НАТО.
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