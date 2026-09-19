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Регионы России

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Нейросеть GPT-6 Astra расшифровала немецкую радиограмму 1941 года

Нейросеть GPT-6 Astra расшифровала немецкую радиограмму 1941 года

Исследователь Картер Леффен с помощью нейросети OpenAI GPT-6 Astra успешно расшифровал немецкую военную радиограмму MVUEH от 10 июля 1941 года.

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