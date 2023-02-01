Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

97 подписчиков

Черышев о Дзюбе: «Уверен, он и дальше будет играть на высоком уровне. 34 года — не критичный возраст для футболиста»

Денис Черышев считает, что оставшийся без клуба Артем Дзюба еще сыграет на высоком уровне. — Есть мнение, что Дзюба хорош только в воздухе, верховой борьбе.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх