Шойгу осмотрел новейшие разработки, представленные на форуме Армия-2021

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу осмотрел экспозицию Международного военно-технического форума "Армия-2021", особое внимание глава военного ведомства уделил военно-техническому сотрудничеству, образованию и медицине.
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